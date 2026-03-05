Wer Worte wie „Freiheit“ oder „Unabhängigkeit“ sagt, hat dabei nicht selten das Bild eines Autos im Kopf. Am besten ein Cabrio, das Verdeck unten, die Sonne im Gesicht und den Wind in den Haaren. Was vor dem inneren Auge dagegen eher selten aufsteigt: eine Tankstelle. Und schon gar nicht der Spritpreis. Angesichts der aktuellen Lage – sowohl Diesel also auch Benzin kosten nach Daten des ADAC inzwischen im Schnitt mehr als zwei Euro pro Liter – wäre das auch das sofortige Ende jedes Tagtraums von der freien Fahrt in den Sonnenuntergang.
Kommentar von Stephan Radomsky
Lesezeit: 3 Min.
Der Krieg in Nahost jagt die Spritpreise in die Höhe. Spätestens damit muss eigentlich klar sein: Nur mit E-Mobilität kann es Europa schaffen, souverän zu werden und wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.
Im Rheingraben will eine Firma schon bald Lithium aus dem Boden holen. Es wäre ein riesiger Schritt, um die deutsche Industrie unabhängiger von China zu machen. Und eine Milliardenwette, bei der manche auch große Risiken sehen.
