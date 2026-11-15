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MeinungSPDLars Klingbeil braucht eine Stütze, keinen Sturz

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Kommentar von Georg Ismar

Lesezeit: 2 Min.

Sie sollten es miteinander zum Wohle der SPD versuchen: Manuela Schwesig und Lars Klingbeil.
Sie sollten es miteinander zum Wohle der SPD versuchen: Manuela Schwesig und Lars Klingbeil.
Carsten Koall/dpa

Hubertus Heil bringt sich in Stellung für den Parteivorsitz. Doch mit einem Wechsel an der Spitze wäre nichts gewonnen. Sinnvoller wäre es, dem Parteichef eine starke Frau an die Seite zu stellen.

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Gemessen am Ärger in der Union über seine Person, müsste Lars Klingbeil ein hell leuchtender Stern am sozialdemokratischen Firmament sein. Erst setzte er das 500-Milliarden-Sondervermögen Infrastruktur mit durch, zuletzt konnte man beim Haushalt einige Sozialkürzungen wie beim Wohngeld abwenden. Nur: Mit der SPD geht es kaum bergauf, viele Bürger ächzen unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten und finden, dass viel zu wenig für mehr Verteilungsgerechtigkeit passiert. Dass die SPD da halt nicht liefert.

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