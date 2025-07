Ukraine-Konflikt : Warum reist Ex-SPD-Chef Platzeck so oft nach Russland?

Matthias Platzeck soll seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine mindestens neunmal Moskau besucht haben. Nun kommt von vielen Seiten Kritik, doch die Regierung in seiner Heimat Brandenburg nimmt ihn in Schutz.