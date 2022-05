Lange und hart mussten Frauen in Spanien dafür kämpfen, dass sexualisierte Gewalt in ihrem Land ernst genommen wird. Ihr Sieg ist jetzt umso größer

Kommentar von Meredith Haaf

"Ja" ist das Zauberwort. "Ja" - also eigentlich natürlich "sí" - ist der Grund, warum die zuletzt verabschiedete Reform des Sexualstrafrechts in Spanien als Revolution der Geschlechterverhältnisse gelten muss. Diese Reform ist ein lebenswichtiges politisches Zeichen in einer Zeit, in der sich ständig zeigt, wie fragil jeder Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung weiterhin ist. Sie sollte zum Vorbild für ganz Europa werden.