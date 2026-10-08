Zum Hauptinhalt springen

MeinungSpanienDer Tod von Maricarmen spaltet das ganze Land

Portrait undefined Patrick Illinger

Kommentar von Patrick Illinger

Lesezeit: 1 Min.

„Ermordet von Geschäftemacherei und ihren käuflichen Politikern“: linke Demonstranten am Mittwochabend in Madrid.
„Ermordet von Geschäftemacherei und ihren käuflichen Politikern“: linke Demonstranten am Mittwochabend in Madrid.
THOMAS COEX/AFP

Die 87 Jahre alte Symbolfigur der Wohnungskrise hat die Vorgänge um sie nur um wenige Tage überlebt. Es zeichnet sich ab, dass diese Tragödie in der Politik des Landes vieles auslöst, aber kaum würdige Reaktionen.

SZ bei Google bevorzugen

Der Fall Maricarmen, die Zwangsräumung einer 87-Jährigen aus ihrer Wohnung in Madrid, hatte in ganz Spanien Empörung ausgelöst. Nun, da Maricarmen Abascal in jenem Krankenhaus gestorben ist, in das sie nach der Räumung gebracht worden war, hat sich der Fall zu einer wahren Tragödie ausgeweitet.

Zur SZ-Startseite

Spanien
:„Der Preis war zu hoch“ – Auslöserin der Wohnungsproteste gestorben

Die 87-jährige Maricarmen Abascal wurde aus ihrer Wohnung in Madrid geworfen, das führte zu landesweiten Protesten und zu Neuwahlen in Spanien. Die Rentnerin hätte nun zurückkehren dürfen, doch das erlebt sie nicht mehr.

Von Benedikt Peters

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite