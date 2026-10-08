Die 87 Jahre alte Symbolfigur der Wohnungskrise hat die Vorgänge um sie nur um wenige Tage überlebt. Es zeichnet sich ab, dass diese Tragödie in der Politik des Landes vieles auslöst, aber kaum würdige Reaktionen.

Der Fall Maricarmen, die Zwangsräumung einer 87-Jährigen aus ihrer Wohnung in Madrid, hatte in ganz Spanien Empörung ausgelöst. Nun, da Maricarmen Abascal in jenem Krankenhaus gestorben ist, in das sie nach der Räumung gebracht worden war, hat sich der Fall zu einer wahren Tragödie ausgeweitet.