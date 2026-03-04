In den fünf Jahrzehnten, in denen sich Spanien in eine moderne Demokratie verwandelt hat, waren wenige Ereignisse so einschneidend wie die islamistischen Bombenanschläge auf Madrider Vorortzüge im März 2004. Fast 200 Menschen verloren ihr Leben, 2000 wurden verletzt. In den Monaten zuvor hatte der konservative Premier José María Aznar sich kompromisslos an die Seite von US-Präsident George W. Bush gestellt und sich für einen Krieg gegen den Irak eingesetzt. Das hatte Spanien zum Ziel islamistischen Terrors gemacht.