In Andalusien wachsen unter Folientunneln 60 Prozent der spanischen Erdbeeren. Der Wasserverbrauch ist enorm, ebenso der Einsatz von Pestiziden.

In Spanien tobt ein Konflikt um nachhaltigen Anbau. Deutschland steckt mittendrin.

Kommentar von Karin Janker

In Spanien herrscht Wahlkampf - und Deutschland ist mittendrin. Vor einigen Tagen hat der Aldi-Konzern verkündet, wegen der Dürre keine Erdbeeren mehr zu verkaufen, deren Produzenten nicht zumindest einen "vernünftigen und nachhaltigen Umgang mit Wasser" zeigen (was auch immer das heißt). Es ist gut, dass die spanischen Bauern merken, dass es ihren Abnehmern in Deutschland nicht egal ist, wie sie hier mit der Natur umgehen.