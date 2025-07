Der CDU-Politiker ist daran gescheitert, bei der Ernennung neuer Verfassungsrichter die Abgeordneten der Union hinter sich zu scharen. Das liegt zum Teil an ihm, hat aber auch tiefere Ursachen.

Vielleicht ist das Beschaffen wirklich keine Stärke von Jens Spahn: In der Corona-Zeit zahlte er als Gesundheitsminister viel zu viel für Schutzmasken, stellte aber wenigstens die gewünschte Ware zur Verfügung. Jetzt als Fraktionschef der Union hat er ein Zerwürfnis mit dem Koalitionspartner SPD zu verantworten, kann diesmal aber nicht einmal etwas liefern – jedenfalls nicht die notwendigen Stimmen seiner Fraktion für die Wahl neuer Richter am Bundesverfassungsgericht. Aus dieser Kosten-Nutzen-Bilanz erwächst die Frage, ob Spahns fachliches Können so ausgeprägt ist wie sein Selbstbewusstsein. Seit Freitag ist Spahn jedenfalls ein Fraktionschef auf Bewährung: Wenn er im Sommer die Richterkrise nicht löst und für einen erneuerten Koalitionsfrieden sorgt, wird sich die Union einen neuen Fraktionschef suchen müssen.