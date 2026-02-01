Zum Hauptinhalt springen

MeinungUnionDiese Vorschläge zum Abbau des Sozialstaats sind ungerecht

Portrait undefined Roland Preuß

Kommentar von Roland Preuß, Berlin

Wollen, dass die Wirtschaft wieder wächst: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (links) und Kanzler Friedrich Merz.
Wollen, dass die Wirtschaft wieder wächst: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (links) und Kanzler Friedrich Merz. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Kürzer Arbeitslosengeld bekommen, mehr für die Pflege zahlen und Zahnarztkosten selbst übernehmen. Dafür plädiert der CDU-Wirtschaftsrat, um die Wirtschaft zu entlasten. Ganz schön dreist.

Seit Monaten diskutieren die führenden Köpfe der CDU nun über Verschärfungen und Einschnitte im Sozialstaat, allen voran Kanzler Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann. Jüngstes Beispiel: Die NRW-CDU verlangt in einem Antrag zum CDU-Bundesparteitag, das Kindergeld für EU-Zuwanderer zu senken und strengere Regeln gegen Sozialmissbrauch. Die Bild-Zeitung verkauft das offensiv als „Knallhart-Antrag“. Manches davon ist ja nachvollziehbar. Aber das ist nicht das Problem, dessen Lösung endlich zu mehr Wirtschaftswachstum führen wird.

Zur SZ-Startseite

MeinungArbeitszeit
:Wenn einem sonst nichts mehr einfällt

SZ PlusKommentar von Lisa Nienhaus
Portrait undefined Lisa Nienhaus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite