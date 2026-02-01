Seit Monaten diskutieren die führenden Köpfe der CDU nun über Verschärfungen und Einschnitte im Sozialstaat, allen voran Kanzler Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann. Jüngstes Beispiel: Die NRW-CDU verlangt in einem Antrag zum CDU-Bundesparteitag, das Kindergeld für EU-Zuwanderer zu senken und strengere Regeln gegen Sozialmissbrauch. Die Bild-Zeitung verkauft das offensiv als „Knallhart-Antrag“. Manches davon ist ja nachvollziehbar. Aber das ist nicht das Problem, dessen Lösung endlich zu mehr Wirtschaftswachstum führen wird.