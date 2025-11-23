Es ist richtig, dass Deutschland in seine Zukunft investieren will. Das Sondervermögen Infrastruktur bedeutet 500 Milliarden neue Schulden. Die kosten Zinsen. Aber wenn die Milliarden richtig ausgegeben werden, lohnt sich das volkswirtschaftlich. Mittlerweile zeigt sich, wohin das Geld fließen wird. Leider kommt der wichtigste Bereich viel zu kurz. Von den vielen Milliarden sollen nur wenige in Kitas, Grundschulen und Ganztagsbetreuung gesteckt werden.