Von Michael Bauchmüller

Nach gut viereinhalb Milliarden Jahren lässt sich eines schon mal festhalten: Auf die Sonne ist Verlass. Keine andere Quelle schickt so zuverlässig Energie zur Erde wie sie. Was ja nur dafür spricht, diese Energie nach Kräften zu nutzen. Und da geht auch in Deutschland noch mehr, viel mehr.