"Markus, glaub mir, wechsle nicht dauernd deine Meinung." "Nee, Emmanuel, das überzeugt mich nicht." Keine Ahnung, was die beiden hier besprechen. Aber das wäre jedenfalls der Dialog, der zum Bild passen würde.

Kommentar von Joachim Käppner

Der Satz markierte den Anfang vom Ende einer Ära: "Der Herr badet gern lau." So mokierte sich 1973 der mächtige SPD-Fraktionschef Herbert Wehner über seinen an Rückhalt verlierenden Kanzler Willy Brandt. Dieser galt selbst in der eigenen Partei als entscheidungsschwach und zögerlich. Hätte es schon Social Media gegeben, wären wahrscheinlich Hashtags wie #WillySchattenparker durch die Debatte gegeistert und die Forderung nach "mehr Führung".