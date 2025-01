Wie unterschiedlich die Schlüsse sein können, die Politiker aus demselben Ereignis ziehen, ist immer wieder erstaunlich. Die gescheiterte Regierungsbildung in Österreich sei auch eine Warnung für Deutschland, findet Britta Haßelmann. Wer – wie die CSU – demokratische Bündnisse mit großem Getöse ausschließe, spiele Antidemokraten in die Hände, sagt die Fraktionschefin der Grünen. Die CSU folgert aus den Ereignissen in Wien dagegen, dass es jetzt erst recht keine schwarz-grüne Koalition in Deutschland geben dürfe. Mit den Grünen sei kein Politikwechsel möglich, haben Markus Söder und Alexander Dobrindt gerade in Kloster Seeon kundgetan. Und ein Regierungswechsel ohne Politikwechsel würde den Populisten gefährlich in die Hände spielen.