Ihren Erfolg haben Plattformen wie Instagram, Whatsapp, Facebook oder Snapchat nicht nur ihrer Modernität zu verdanken, sondern vor allem der steinzeitlichen Programmierung der Menschen. Die sorgt dafür, dass man die körpereigene Droge Dopamin ausschüttet, wenn man eine positive Antwort in Form eines Likes oder einer Nachricht erhält. Der Fachbegriff der Techkonzerne, die davon profitieren, lautet „Addictive Design“. Sucht bedeutet leider umgekehrt, dass man auf Entzug kommt, wenn man das Smartphone nach längerer Zeit der Nutzung weglegt.