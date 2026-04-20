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MeinungSoziale MedienZeit, sie zum Entgiften zu zwingen

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Kommentar von David Pfeifer

Lesezeit: 3 Min.

Mark Zuckerberg, Chef von Meta (Facebook), verlässt das Gericht, wo über die Klage einer 20-Jährigen verhandelt wurde, die verschiedenen Plattformen vorwirft, sie süchtig gemacht zu haben.
Mark Zuckerberg, Chef von Meta (Facebook), verlässt das Gericht, wo über die Klage einer 20-Jährigen verhandelt wurde, die verschiedenen Plattformen vorwirft, sie süchtig gemacht zu haben. WALLY SKALIJ/Getty Images via AFP

Viele Länder diskutieren Social-Media-Verbote für Kinder. Die Argumente, die Techkonzerne dagegen vorbringen, erinnern frappierend an die Täuschungen der Tabaklobby in den 1990er-Jahren.

Ihren Erfolg haben Plattformen wie Instagram, Whatsapp, Facebook oder Snapchat nicht nur ihrer Modernität zu verdanken, sondern vor allem der steinzeitlichen Programmierung der Menschen. Die sorgt dafür, dass man die körpereigene Droge Dopamin ausschüttet, wenn man eine positive Antwort in Form eines Likes oder einer Nachricht erhält. Der Fachbegriff der Techkonzerne, die davon profitieren, lautet „Addictive Design“. Sucht bedeutet leider umgekehrt, dass man auf Entzug kommt, wenn man das Smartphone nach längerer Zeit der Nutzung weglegt.

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