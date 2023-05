Slowakei:Wehe, wenn der alte Premier zurückkehrt

Kommentar von Viktoria Großmann

Mit dem Aus für die slowakische Regierung, die populistische, liberale und konservative Elemente vereinte, endet vorerst auch alle Hoffnung auf einen Politikwechsel. Es war ein Experiment, das von Anfang an unter keinem guten Stern stand und in den vergangenen Monaten auf so klägliche, absurde, unerträgliche Art scheiterte, dass an dessen Ende vielleicht der Aufstieg der alten Mafiosi-Politiker um Ex-Premier Robert Fico steht. Also derjenigen, die letztlich die Verantwortung für den Mord an dem Journalisten Ján Kuciak tragen, der 2018 das Land erschütterte und der zum Abtritt der alten Eliten führte.