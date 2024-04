Kommentar von Viktoria Großmann

Der Konkurrent hat verloren, die Folge ist: Nun würde der französische Präsident Emmanuel Macron vergebens in Bratislava anrufen, um seinen slowakischen Amtskollegen aufzufordern, Soldaten in die Ukraine an die Front zu schicken. Vor einem solchen Szenario hatte Peter Pellegrini im Wahlkampf gewarnt. Die Strategie, Angst zu verbreiten, hat funktioniert. Der Parlamentspräsident hat gewonnen und wird Mitte Juni als Präsident der Slowakei vereidigt werden.