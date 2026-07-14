Kai Wegner und ein US-Demokrat in Maine müssen ihre Karriere aufgeben. Marine Le Pen und Nigel Farage aber wollen einfach weitermachen und dürfen es. Fair ist das nicht.

In den vergangenen Tagen hat es in Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien vier Vorfälle gegeben, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Tatsächlich jedoch erzählen sie in ihrer Gesamtheit viel über den Zustand, in dem sich zahlreiche Gesellschaften des Westens gerade befinden.