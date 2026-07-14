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MeinungRücktrittePopulisten büßen nicht für ihre Skandale, Demokraten schon

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 3 Min.

Marine Le Pen wurde verurteilt und muss eine Fußfessel tragen. Sie will trotzdem für die französische Präsidentschaft kandidieren.
Marine Le Pen wurde verurteilt und muss eine Fußfessel tragen. Sie will trotzdem für die französische Präsidentschaft kandidieren. Benoit Tessier/REUTERS

Kai Wegner und ein US-Demokrat in Maine müssen ihre Karriere aufgeben. Marine Le Pen und Nigel Farage aber wollen einfach weitermachen und dürfen es. Fair ist das nicht.

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In den vergangenen Tagen hat es in Deutschland, den USA, Frankreich und Großbritannien vier Vorfälle gegeben, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Tatsächlich jedoch erzählen sie in ihrer Gesamtheit viel über den Zustand, in dem sich zahlreiche Gesellschaften des Westens gerade befinden.

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Frankreich
:Und sie kandidiert doch

Nach einem milden Berufungsurteil kündigt Marine Le Pen an, sie werde nun doch für den rechtsextremen Rassemblement National bei der Präsidentschaftswahl antreten. Sie plant weitere rechtliche Schritte – und hat bei der Wahl so große Chancen wie nie.

SZ PlusVon Oliver Meiler

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