Brennende Müllcontainer dienten Randalierern in der Silvesternacht in Berlin als Barrikade gegen Polizei und Feuerwehr.

Kommentar von Constanze von Bullion

Alle Jahre wieder schreckt Deutschland hoch wie aus dem Schlaf. Dann stellt die Mehrheitsgesellschaft fest, wie schlecht es um das Thema Integration steht, genauer gesagt: um Söhne aus überwiegend muslimischen Einwandererfamilien. In der Silvesternacht haben Hunderte von ihnen in Berlin-Neukölln randaliert, in Duisburg-Marxloh und anderen Armeleutevierteln des Landes. Jungmänner spielen da Krieg gegen den Staat, der das Spektakel routiniert mit "Pfui"-Rufen bedenkt. Die Empörung über die Auseinandersetzungen ist scheinheilig.