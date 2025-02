Das Unwort der Sicherheitskonferenz 2025 lautet Weckruf. Wenn ein Feuer vom Erdgeschoss in den ersten Stock übergreift, dann hilft den Bewohnern der oberen Etagen kein Weckruf, sondern nur noch die Feuerwehr. Weckrufe hat es zuhauf gegeben. Als Russland 2014 den Krieg gegen die Ukraine begann und die Krim eroberte. Als Angela Merkel im Mai 2017 in einem Truderinger Bierzelt bekannte, die Zeiten, in denen die Europäer sich „auf andere völlig verlassen“ können, seien „ein Stück vorbei“. Als Russland 2022 die Ukraine überfiel, um sie als Staat auszulöschen. Als Donald Trump 2024 wiedergewählt wurde und im Januar 2025 ins Weiße Haus zurückkehrte.