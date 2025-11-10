Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSA:Der nächste Kniefall der Demokraten vor Donald Trump

Portrait undefined Peter Burghardt

Kommentar von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Senatorin Maggie Hassan, eine der acht Abweichler, während der Pressekonferenz im Kapitol.
Senatorin Maggie Hassan, eine der acht Abweichler, während der Pressekonferenz im Kapitol. (Foto: Anna Rose Layden/Getty Images)

Klar, ein baldiges Ende des Shutdowns wäre eine Erlösung. Aber die Riege des Präsidenten hätte einlenken müssen, nicht das Lager seiner Gegner.

Jetzt knicken die Demokraten also doch wieder ein, wie ja meistens in der Ära von Donald J. Trump. Nicht alle, aber genügend. Sieben demokratische Senatorinnen und Senatoren und ein regelmäßig mit den Demokraten abstimmender Unabhängiger unterstützen plötzlich den Haushaltsplan der Republikaner und liefern die nötigen Stimmen, um diesen quälenden Shutdown in Kürze zu beenden. Allein hätte Trumps Leuten ihre knappe Überzahl in dieser Kammer nicht gereicht, sie brauchten Hilfe. Die bekommen sie nun. Aber zu welchem Preis?

