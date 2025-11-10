Klar, ein baldiges Ende des Shutdowns wäre eine Erlösung. Aber die Riege des Präsidenten hätte einlenken müssen, nicht das Lager seiner Gegner.

Jetzt knicken die Demokraten also doch wieder ein, wie ja meistens in der Ära von Donald J. Trump. Nicht alle, aber genügend. Sieben demokratische Senatorinnen und Senatoren und ein regelmäßig mit den Demokraten abstimmender Unabhängiger unterstützen plötzlich den Haushaltsplan der Republikaner und liefern die nötigen Stimmen, um diesen quälenden Shutdown in Kürze zu beenden. Allein hätte Trumps Leuten ihre knappe Überzahl in dieser Kammer nicht gereicht, sie brauchten Hilfe. Die bekommen sie nun. Aber zu welchem Preis?