Die Welt hat einen neuen Rekordhalter über die Halbmarathon-Distanz. Er ist 1,69 Meter groß, erst wenige Wochen alt, Geburtsort Shenzhen. Er heißt Shandian, auf Deutsch: Blitz. Am vergangenen Sonntag lief er die 21 Kilometer durch den Pekinger Vorort Yizhuang in 50 Minuten und 26 Sekunden. Fast sieben Minuten schneller als Jacob Kiplimo, der den Weltrekord erst vor wenigen Wochen in Lissabon aufgestellt hat. Ein Haken ist allerdings dabei. Shandian ist kein Mensch. Sondern ein Roboter.