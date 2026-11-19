Vor etwa vier Jahrzehnten war Shenzhen kaum mehr als eine Ansammlung von Dörfern. Heute hat die Stadt im Süden Chinas eine Skyline, die es sogar mit der berühmten Nachbarstadt Hongkong aufnehmen kann. 1980 erklärte Peking Shenzhen zur ersten Sonderwirtschaftszone Chinas. Kapitalismus durfte hier ausprobiert werden, solange man ihn im streng kommunistischen China nicht so nannte. Das Experiment gelang: Mit dem Aufschwung wuchs die Stadt immer weiter. Rund 18 Millionen Menschen leben heute dort. Und aus den kleinen Werkstätten wurden Weltkonzerne. Der Telekommunikationsriese Huawei, der Elektroautobauer BYD und der Internetkonzern Tencent haben hier ihre Heimat. Kaum eine andere Stadt verkörpert Chinas wirtschaftlichen Aufstieg so sehr wie Shenzhen. Auch deshalb passt der Apec-Gipfel so gut zur Stadt. Hier berieten die Staats- und Regierungschefs des Pazifikraums jüngst über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Shenzhen verkörpert das Versprechen einer Welt, in der offene Märkte Wohlstand schaffen. Genau diese Botschaft will China beim Apec-Gipfel nun in die Welt tragen. Ausgerechnet in einer Zeit, in der das Versprechen des Freihandels auf eine harte Probe gestellt wird.