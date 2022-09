Xi und Putin in Samarkand

Kommentar von Stefan Kornelius

Samarkand hat in seiner reichen Geschichte Machtmenschen wie Alexander den Großen, Dschingis Khan oder den Mongolenherrscher Timur geradezu magnetisch angezogen. Selten aber erlebte die usbekische Stadt eine so illustre Dichte von Weltmachtführern, Despoten, Gewaltherrschern und ähnlichen Großberufenen wie nun auf dem Treffen des Shanghai-Kooperationsrats. Die Ballung dieses Politikertypus an einem abgelegenen Ort ist nicht zufällig. Dennoch wäre die Schlussfolgerung falsch, dass ein vergleichbares Weltbild oder der Konsens über einen gemeinsamen Rivalen wie etwa die USA ausreicht, um aus den versammelten Autokraten Freunde zu machen.