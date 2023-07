Der Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg ist untragbar. Daran ändert auch der Freispruch für ihn nichts. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart liefert zwei Erkenntnisse.

Kommentar von Annette Ramelsberger

Als Erstes frappiert einen die Chuzpe, mit der der höchste Polizeibeamte des Landes Baden-Württemberg ungeniert über Jahre Frauen anmachte. Im Dienst, versehen mit dem Nimbus des mächtigen, einflussreichen Chefs. Flirts im Gegenzug für das Fortkommen auf der Karriereleiter. Die einen ließen sich drauf ein, manche verbaten sich das, eine zeigte ihn an. Deswegen stand Andreas R., Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg, wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Am Freitag hat ihn das Landgericht Stuttgart freigesprochen, im Zweifel für den Angeklagten. Es hat die Angaben der betroffenen Polizeikommissarin für nicht belastbar genug erachtet.