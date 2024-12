Von Matthias Kolb

Verständlicherweise ist die Empörung groß, wenn sich erstmals nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit Sergej Lawrow ein Vertreter des Putin-Regimes in der EU aufhält. Lawrow ist seit 20 Jahren Außenminister und daher politisch mitverantwortlich für die Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine begeht. Es ist richtig, dass er seit Ende Februar 2022 auf der Sanktionsliste steht und mit einer Einreisesperre in die EU belegt ist. Es ist aber ebenso richtig, dass er am Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) teilnehmen durfte.