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MeinungSerbienVučić war eigentlich nicht zu besiegen. Sie haben es trotzdem geschafft

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Kommentar von Florian Hassel

Lesezeit: 2 Min.

Auf den Treppen des Parlaments: Anhänger der Studentenliste am Sonntagabend.
Auf den Treppen des Parlaments: Anhänger der Studentenliste am Sonntagabend.
Foto: Marko Djurica/REUTERS

Auch diese Parlamentswahl war weder frei noch fair. Dass der Autokrat trotzdem so schnell seine Niederlage zugegeben hat, ist ein Indiz, wie krachend die wohl ausfiel. Jetzt geht es darum, den Staat neu zu ordnen.

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Es ist die zweite Wahl in diesem Jahr in Europa, die historische Bedeutung hat; seit im April Ungarns Autokrat Viktor Orbán verlor. Am Sonntag ist in Serbien Aleksandar Vučić, der seit 2012 autokratisch über das Land herrschte, abgewählt worden. Der langjährige Präsident, der nun wieder Ministerpräsident werden wollte, gab die Niederlage zu – während noch Tausende darauf warteten, ihre Stimme abgeben zu können; auch nach der offiziellen Schließung der Wahllokale. Doch offenbar haben jene Belgrader Wahlexperten recht, die sagen, die oppositionelle Studentenliste habe überall so weit vorn gelegen, dass keine Manipulation mehr die krachende Niederlage verhindern konnte.

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SZ PlusVon Florian Hassel

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