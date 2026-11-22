Serbiens neuen Parlamentspräsidenten Aleksandar Čupić musste man schon vor seiner Wahl am Donnerstag im eigenen Land niemandem mehr vorstellen. Zwar war der 48 Jahre alte Verkehrswissenschaftler an der Universität Belgrad jahrelang nur seinen Kollegen und Studenten für sein Forschen und Lehren zum Post- und Automatisierungswesen bekannt. Doch das änderte sich, nach dem 1. November 2024, als in Serbien das Bahnhofsvordach in Novi Sad einstürzte, wobei 16 Menschen das Leben verloren – damals begannen die landesweiten Proteste von Studenten gegen die Korruption und die politische Unterdrückung Andersdenkender.