Europa hat so viele Minen

Hinter und unter dem Hügel liegen die Schätze: die LKAB-Mine in Kirkuna in der schwedischen Arktis.

Der Sensationsfund im Norden von Schweden eröffnet dem Kontinent so viele Chancen, seine Abhängigkeit von China zu verringern. Und nicht nur der.

Kommentar von Thomas Fromm

Die nördlichste Stadt Schwedens steht für Nordlichter und Mitternachtssonne, für Skifahren, Schneeschuhwandern und Hundeschlittenfahrten. Kiruna steht aber auch für das größte unterirdische Eisenerzbergwerk der Welt, und weil dort immer mehr abgebaut wird, müssen Tausende Menschen umgesiedelt werden. Was es bedeutet, auf kostbaren Bodenschätzen zu leben, damit kennen sie sich also aus in Nordschweden.