Am Montagabend wirkte Wolodimir Selenskij erschöpft. Zwar wurde er umweht von Optimismus; Kanzler Friedrich Merz sah die Chance auf einen „echten Friedensprozess“, US-Präsident Donald Trump die auf ein Kriegsende noch nie in solcher Nähe. Aber für den Präsidenten der Ukraine und dessen Land sind diese Hoffnungen vage, wenn nicht sogar tückisch, und Selenskij muss sich fragen, ob der „echte Friedensprozess“ auch ein Prozess ist, der zu echtem Frieden führt – einem Frieden also, der dem ukrainischen Volk ein dauerhaftes Leben in Sicherheit ermöglicht.