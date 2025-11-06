Es ist natürlich völlig legitim, sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Zuwanderung eine Gesellschaft und ein Sozialsystem vertragen. Oder besorgt zu sein, wegen der immer weiter und weiter steigenden Mieten. Nur, die Volksinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz“ der rechtspopulistischen SVP, die wahrscheinlich im kommenden Jahr zur Abstimmung kommt, wird keines dieser Probleme lösen. Im Gegenteil: Man bekommt sogar den Eindruck, dass es ihr gar nicht darum, sondern eigentlich um etwas ganz anderes geht.