MeinungVolksinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz“:Hauptsache, gegen die Europäische Union

Nicolas Freund

Kommentar von Nicolas Freund

Nach wie vor ist die Schweiz ein Erfolgsmodell. Auch die Wirtschaft läuft noch trotz der amerikanischen Zölle.
Die rechtspopulistische SVP möchte die Bevölkerung des Landes begrenzen. Das wird keine Probleme lösen, sondern nur neue schaffen.

Es ist natürlich völlig legitim, sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Zuwanderung eine Gesellschaft und ein Sozialsystem vertragen. Oder besorgt zu sein, wegen der immer weiter und weiter steigenden Mieten. Nur, die Volksinitiative „Keine 10-Millionen-Schweiz“ der rechtspopulistischen SVP, die wahrscheinlich im kommenden Jahr zur Abstimmung kommt, wird keines dieser Probleme lösen. Im Gegenteil: Man bekommt sogar den Eindruck, dass es ihr gar nicht darum, sondern eigentlich um etwas ganz anderes geht.

