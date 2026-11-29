Die Gesetze für Waffenexporte waren außenpolitisch unpraktisch und weltfremd. Es ist gut, dass sie gelockert werden. Entscheidend ist aber nun, wie die Frage der Neutralität umgesetzt wird.

Die Entscheidung der Schweizer Stimmbevölkerung, ihre Waffenexportgesetze zu lockern, ist vor allem eine gute Nachricht für die eigene Rüstungsindustrie. Die hat nun zumindest die Chance, international wettbewerbsfähig zu bleiben. Jetzt muss es der Schweiz nur noch gelingen, auch das angeschlagene Vertrauen der europäischen Nachbarn in Rüstungsfragen wiederherzustellen. Nach allem, was man hört, war die Verärgerung über die von Bern blockierte Weitergabe von Munition und Panzern an die Ukraine nicht nur in Berlin sehr groß. Das Ja für leichtere Waffenexporte hat das Potenzial, diesen Bruch zu kitten.