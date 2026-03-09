Am Internationalen Frauentag haben die Schweizerinnen und Schweizer gegen ein Modell gestimmt, das in Deutschland politisch als nahezu unantastbar gilt: Sie verabschieden sich faktisch vom Ehegattensplitting. Stattdessen wählten sie am Sonntag die Individualbesteuerung.
MeinungSteuerpolitikDie Schweiz schafft das Ehegattensplitting ab. Und Deutschland?
Kommentar von Kerstin Bund
Lesezeit: 1 Min.
Bei den Eidgenossen macht eine Volksabstimmung Schluss mit dem Modell aus den Fünfzigerjahren. Für viele Frauen lohnt sich Arbeit künftig stärker.
Lesen Sie mehr zum Thema