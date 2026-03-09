Zum Hauptinhalt springen

MeinungSteuerpolitikDie Schweiz schafft das Ehegattensplitting ab. Und Deutschland?

Kommentar von Kerstin Bund

Eine Familie im Schweizer Kanton Aargau: Ein Ende des Ehegattensplittungs stärkt die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen – und damit auch die Gleichstellung.
imago/imagebroker

Bei den Eidgenossen macht eine Volksabstimmung Schluss mit dem Modell aus den Fünfzigerjahren. Für viele Frauen lohnt sich Arbeit künftig stärker.

Am Internationalen Frauentag haben die Schweizerinnen und Schweizer gegen ein Modell gestimmt, das in Deutschland politisch als nahezu unantastbar gilt: Sie verabschieden sich faktisch vom Ehegattensplitting. Stattdessen wählten sie am Sonntag die Individualbesteuerung.

MeinungRegierungsbildung
:Nicht die Mütterrente muss weg, sondern das Ehegattensplitting

SZ PlusKommentar von Mareen Linnartz
Portrait undefined Mareen Linnartz

