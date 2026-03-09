Zum Hauptinhalt springen

MeinungSteuerpolitikDie Schweiz stärkt die Gleichstellung von Mann und Frau. Und Deutschland?

Portrait undefined Kerstin Bund

Kommentar von Kerstin Bund

Lesezeit: 1 Min.

Eine Familie im Schweizer Kanton Aargau: Ein Ende altmodischer Besteuerung stärkt die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen – und damit auch die Gleichberechtigung.
Eine Familie im Schweizer Kanton Aargau: Ein Ende altmodischer Besteuerung stärkt die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen – und damit auch die Gleichberechtigung. imago/imagebroker

Die Eidgenossen wählen eine Besteuerung ab, die ähnlich veraltet ist wie das deutsche Ehegattensplitting. Für viele Frauen lohnt sich Arbeit künftig stärker.

Am Internationalen Frauentag haben die Schweizerinnen und Schweizer gegen ein Modell gestimmt, das in Deutschland politisch als nahezu unantastbar gilt: Sie verabschieden sich von der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung von Ehepaaren. Stattdessen wählten sie am Sonntag die Individualbesteuerung.

Zur SZ-Startseite

MeinungRegierungsbildung
:Nicht die Mütterrente muss weg, sondern das Ehegattensplitting

SZ PlusKommentar von Mareen Linnartz
Portrait undefined Mareen Linnartz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite