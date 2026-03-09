Am Internationalen Frauentag haben die Schweizerinnen und Schweizer gegen ein Modell gestimmt, das in Deutschland politisch als nahezu unantastbar gilt: Sie verabschieden sich von der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung von Ehepaaren. Stattdessen wählten sie am Sonntag die Individualbesteuerung.
MeinungSteuerpolitikDie Schweiz stärkt die Gleichstellung von Mann und Frau. Und Deutschland?
Kommentar von Kerstin Bund
Lesezeit: 1 Min.
Die Eidgenossen wählen eine Besteuerung ab, die ähnlich veraltet ist wie das deutsche Ehegattensplitting. Für viele Frauen lohnt sich Arbeit künftig stärker.
