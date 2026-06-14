Die Schweizer haben den Vorstoß der rechtspopulistischen SVP zur Begrenzung der Migration zwar abgelehnt. Doch zwei Fragen müssen sie nun klären: Wie halten sie es künftig mit der EU? Und wie wollen sie mit der Zuwanderung umgehen?

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine Experimente. Sie wollen keinen Bruch mit der Europäischen Union und sie wollen ein weltoffenes Land bleiben. So könnte man die knappe Ablehnung der von der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP) lancierten Zehn-Millionen-Initiative bei der Volksabstimmung vom Sonntag verstehen.