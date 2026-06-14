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MeinungZehn-Millionen-SchweizDass dieser Vorschlag überhaupt auf so eine Zustimmung stößt, ist ein Warnsignal

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Kommentar von Nicolas Freund

Lesezeit: 2 Min.

Die Schweiz hat derzeit 9,1 Millionen Einwohner. Die  SVP wollte die Bevölkerungszahl bis 2050 auf zehn Millionen begrenzen.
Die Schweiz hat derzeit 9,1 Millionen Einwohner. Die  SVP wollte die Bevölkerungszahl bis 2050 auf zehn Millionen begrenzen. Michaela Stache/Reuters

Die Schweizer haben den Vorstoß der rechtspopulistischen SVP zur Begrenzung der Migration zwar abgelehnt. Doch zwei Fragen müssen sie nun klären: Wie halten sie es künftig mit der EU? Und wie wollen sie mit der Zuwanderung umgehen?

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Die Schweizerinnen und Schweizer wollen keine Experimente. Sie wollen keinen Bruch mit der Europäischen Union und sie wollen ein weltoffenes Land bleiben. So könnte man die knappe Ablehnung der von der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei (SVP) lancierten Zehn-Millionen-Initiative bei der Volksabstimmung vom Sonntag verstehen.

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