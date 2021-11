Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Jetzt hat auch Schweden eine Frau als Regierungschefin. Magdalena Andersson, 54 Jahre, bisher Finanzministerin. Eine Frau, die von sich gesagt hat, sie genieße es, entscheiden zu dürfen und die letzte Verantwortung zu tragen: "Ich stehe gern an vorderster Front." Nun, ihre Sozialdemokraten werden einige bittere Schlachten zu schlagen haben in nächster Zeit, über mangelnden Kitzel wird sie sich nicht beklagen können.

Ein historischer Tag für Schweden, dieser Mittwoch. Es hat aber auch gedauert: 100 Jahre liegt es schon zurück, dass Schweden das nationale Frauenwahlrecht eingeführt hat; 33 Männer waren Magdalena Andersson seit 1876 in dem Amt des Ministerpräsidenten vorausgegangen. Und nun ist Schweden das letzte aller nordischen Länder, in dem eine Frau das Sagen über die Regierungsgeschäfte hat. Ausgerechnet Schweden, das Land, dessen Regierung sich als weltweit einzige seit Jahren schon offiziell "feministisch" nennt.

Und nein, die Wahl verdankt sie nicht ihrem Geschlecht, sondern ihrer Leistung

Möglich gemacht hat Anderssons Aufstieg der bisher amtierende Ministerpräsident Stefan Löfven. Der trat zurück, um den mutlos vor sich hindümpelnden Sozialdemokraten ein Jahr vor der Parlamentswahl einen Neuanfang zu ermöglichen. Und nein, man darf davon ausgehen, dass Magdalena Andersson zur Nachfolgerin Löfvens als Chefin der Partei und nun auch der Regierung gewählt wurde nicht wegen ihres Geschlechts, sondern wegen ihrer Leistung. Der zugegebenermaßen parteiische Löfven nannte sie einmal die "beste Finanzministerin der Welt".

Und dennoch erkannte auch Andersson diese Woche an, dass ihre Wahl den schwedischen Mädchen etwas bedeute. "Viele Mütter und Väter kamen mit ihren Töchtern zu mir und sagten: Schau, sie kann Schwedens erste Frau als Ministerpräsidentin werden. Wenn ich den Mädchen in die Augen schaue, dann merke ich, dass dort ein Gedanke wächst."

Eine Weggefährtin vergleicht sie mit der oft grantigen My aus den Mumins

Andersson wuchs auf als Tochter zweier Lehrer in Uppsala. "Mit der Wut eines Kindes" habe sie schon früh auf Ungerechtigkeit reagiert, sagte sie einmal in einem Interview. "Und mir geht es heute noch genauso." Sie trat früh den Sozialdemokraten bei, studierte Wirtschaft in Stockholm und arbeitete als Beraterin verschiedener Spitzenpolitiker bis sie 2014 das Finanzministerium übernahm.

Beobachter beschreiben sie als schlagfertige Person mit trockenem Humor, kontrolliert und mit Kanten. In einem Porträt in Dagens Nyheter verglich eine Weggefährtin sie mit der "kleinen My", dem so respekt- wie furchtlosen, latent zornigen Mädchen der "Mumin"-Familie der Kinderbuchautorin Tove Jansson: eine Figur von großer Unabhängigkeit, die ihre Gegenüber regelmäßig an die Wand redet.

Ein historischer Tag, aber kein makelloser für Andersson

Entschlossenheit und Überzeugungskraft wird sie brauchen, denn die Herausforderungen für Andersson und die schwedische Sozialdemokratie sind gewaltig. Der Mittwoch mag ein historischer Tag fürs Land sein, ein makelloser Triumph für Andersson wird er nicht werden. So wie es aussieht, wird die neue Premierministerin gleich am ersten Amtstag eine große Niederlage einstecken müssen: Sie hat keine Mehrheit für ihren Haushaltsvorschlag, über den heute Nachmittag noch abgestimmt wird. Möglicherweise wird sie also als Regierungschefin im kommenden Jahr einen Haushalt verwalten, der ausgehandelt wurde von der bürgerlichen Opposition - und zwar erstmals gemeinsam mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten.

Die Lage ist verfahren. Andersson braucht für ihre Regierung die Unterstützung von Parteien in einem Spektrum von der Linkspartei bis zur wirtschaftsliberalen Zentrumspartei: zwei Parteien, die einander nicht ausstehen können. Das einzig einigende Band dieses Lagers ist die Abscheu vor den rechtspopulistischen Schwedendemokraten, denen man keinen Einfluss auf die Politik zugestehen möchte. Auf Dauer wird das nicht reichen als Daseinsberechtigung für eine sozialdemokratische Regierung.

Magdalena Andersson weiß das. Auch deshalb hat sie in den vergangenen Monaten schon versucht, ihr Image als konservative Sozialdemokratin mit eisernem Sparwillen abzulegen. Ihr großes Thema soll nun die Spaltung der Gesellschaft sein, als Ziel hat sie ausgegeben, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. Als Anliegen nimmt man ihr das durchaus ab, sie hatte dieses Ziel schon 2014 verkündet, als sie als Finanzministerin antrat. In der Praxis allerdings sind seit 2014 auch in Schweden die Reichen noch reicher geworden. Magdalena Andersson hat nun zehn Monate Zeit, für sich zu werben. Dann dürfen erstmals die Wähler über sie abstimmen.