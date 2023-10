Einsatz in Bullerbü

Lange hatte das Land einen idyllischen Ruf. Nun will die Regierung im Kampf gegen die Bandengewalt sogar auf das Militär zurückgreifen - ein gesellschaftspolitischer Offenbarungseid

Kommentar von Alex Rühle

"Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo das Militär." Wer kennt es nicht im Lande, das alte schwedische Sprichwort, das einem in dunklen Zeiten ein sicheres Gefühl gibt. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson muss sich darauf besonnen haben, als er am Donnerstagabend ankündigte, nun auch das Militär zur Bekämpfung der Bandengewalt heranzuziehen. In der Nacht zuvor waren bei zwei Schießereien und einer Bombenexplosion drei Menschen gestorben, und das nachdem schon den ganzen September hindurch permanent Nachrichten von Ermordungen von Jugendlichen, explodierten Hauseingängen und neu aufgetauchten Todeslisten die Runde gemacht hatten.