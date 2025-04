Friedrich Merz hat es nun fast geschafft, so hoch aufzusteigen wie Angela Merkel – er dürfte der nächste Bundeskanzler werden. Sollten die Parteien zustimmen, könnte Merz im Mai die Nachfolge von Olaf Scholz antreten. Nach einer bald sechsmonatigen Regierungspause bekommen die Deutschen also voraussichtlich in absehbarer Zeit eine neue Koalition. Union und SPD haben halbwegs zügig und offenkundig diszipliniert verhandelt; dies lässt eine zwar nicht inspirierende, aber doch überwiegend solide Zusammenarbeit erwarten. In dieser konstruktiven Annäherung liegt bescheidene Hoffnung für das gereizte Land, das einen teils bitter polarisierten Wahlkampf erlebt hat und seit Längerem nur noch wie der Zuschauer eines außer Kontrolle geratenen Weltgeschehens wirkt.