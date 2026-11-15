Zum Hauptinhalt springen

MeinungSchwarz-RotWie man eine Koalition vor die Wand fährt

Portrait undefined Daniel Brössler

Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Freundliches Händeschütteln und Blumen: Vizekanzler Lars Klingbeil gratulierte am 11.11. Bundeskanzler Friedrich Merz zum Geburstag. So harmonisch geht es in der Koalition aber nicht immer zu.
Freundliches Händeschütteln und Blumen: Vizekanzler Lars Klingbeil gratulierte am 11.11. Bundeskanzler Friedrich Merz zum Geburstag. So harmonisch geht es in der Koalition aber nicht immer zu.
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa

Die Unionsfraktion ist unzufrieden mit ihrem Kanzler Friedrich Merz, die SPD hadert mit ihrem Vizekanzler Lars Klingbeil. Man möchte fragen: Merkt ihr selber, oder?

SZ bei Google bevorzugen

Hand aufs Herz, wer kommt da noch mit? Wer hat mitgezählt, die wievielte Chaosphase die schwarz-rote Koalition gerade durchläuft – von der Kanzlerwahl des Friedrich Merz erst im zweiten Anlauf über eine missglückte Verfassungsgerichtswahl, das Katastrophenwochenende in der Villa Borsig, den giftigen Streit rund um den Rückzug von Bärbel Bas als Arbeitsministerin und Ko-SPD-Chefin bis zur Stromsteuerkrise? Verlass ist in diesem Regierungsbündnis vor allem auf das Leiden an sich selbst und den Kompromiss in letzter Minute unter Qualen. Einigt sich der Koalitionsausschuss am Dienstag doch noch auf die Senkung der Stromsteuer, bestätigt sich nur das Muster.

Zur SZ-Startseite

Haushaltsdebatte
:„Es hat auch ordentlich geknallt“

In einer Sondersitzung der Unionsfraktion entlädt sich der Frust der Abgeordneten über den neuen Haushalt. Ärger verursacht vor allem, dass die Stromsteuer nicht gesenkt wird.

SZ PlusVon Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite