Hand aufs Herz, wer kommt da noch mit? Wer hat mitgezählt, die wievielte Chaosphase die schwarz-rote Koalition gerade durchläuft – von der Kanzlerwahl des Friedrich Merz erst im zweiten Anlauf über eine missglückte Verfassungsgerichtswahl, das Katastrophenwochenende in der Villa Borsig, den giftigen Streit rund um den Rückzug von Bärbel Bas als Arbeitsministerin und Ko-SPD-Chefin bis zur Stromsteuerkrise? Verlass ist in diesem Regierungsbündnis vor allem auf das Leiden an sich selbst und den Kompromiss in letzter Minute unter Qualen. Einigt sich der Koalitionsausschuss am Dienstag doch noch auf die Senkung der Stromsteuer, bestätigt sich nur das Muster.