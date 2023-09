Kommentar von Lilith Volkert

Vielen jungen Menschen in Deutschland geht es nicht gut. Das zeigt der gerade erschienene Unicef-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland: Ihre Lebenszufriedenheit ist in den vergangenen Jahren stark gesunken, deutlicher als in vielen anderen Ländern. Das bestätigt das Deutsche Schulbarometer, eine repräsentative Umfrage unter Lehrkräften. Immer mehr Pädagogen beobachten, dass ihre Schülerinnen und Schüler mit Ängsten kämpfen. Außerdem haben viele Kinder und Jugendliche keine Lust aufs Lernen, sie stören den Unterricht, manche sind gewalttätig. Ihr Verhalten ist gerade das größte Problem von Lehrkräften - zum ersten Mal bei dieser Befragung.