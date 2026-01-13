Zum Hauptinhalt springen

MeinungBildungspolitikKein Grundschulkind muss die schriftliche Division beherrschen

Kommentar von Vinzent-Vitus Leitgeb

Lesezeit: 2 Min.

Was sollen Kinder in der Schule lernen? Wohl doch eher, selbständig zu arbeiten, als stur Regeln zu befolgen. 
Was sollen Kinder in der Schule lernen? Wohl doch eher, selbständig zu arbeiten, als stur Regeln zu befolgen.  (Foto: Julian Stratenschulte)

Niedersachsen ändert den Lehrplan für Mathematik – und viele sehen eine Bildungskatastrophe heraufziehen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Es ist ein Gewinn für die Kinder.

Das Jahr 2026 hat gerade erst begonnen und vor Schulen in Deutschland liegen große Herausforderungen: Personalmangel. Marode Infrastruktur, für die das Sondervermögen des Bundes bei Weitem nicht reichen wird. Von Sommer an gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, wobei der Aufbau der Plätze schleppend verläuft.

