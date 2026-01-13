Das Jahr 2026 hat gerade erst begonnen und vor Schulen in Deutschland liegen große Herausforderungen: Personalmangel. Marode Infrastruktur, für die das Sondervermögen des Bundes bei Weitem nicht reichen wird. Von Sommer an gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, wobei der Aufbau der Plätze schleppend verläuft.