Das Jahr 2026 hat gerade erst begonnen und vor Schulen in Deutschland liegen große Herausforderungen: Personalmangel. Marode Infrastruktur, für die das Sondervermögen des Bundes bei Weitem nicht reichen wird. Von Sommer an gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, wobei der Aufbau der Plätze schleppend verläuft.
Kommentar von Vinzent-Vitus Leitgeb
Niedersachsen ändert den Lehrplan für Mathematik – und viele sehen eine Bildungskatastrophe heraufziehen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Es ist ein Gewinn für die Kinder.
