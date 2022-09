Was hilft gegen die Krise? Na klar, der Staat muss ordentlich Geld in die Hand nehmen.

Kommentar von Marc Beise

Krisen kann man auf zweierlei Art und Weise begegnen. Erste Reaktion: In Gedächtnis und Archiv nach bewährten Prinzipien suchen und diese dann auf die aktuelle Lage anwenden. Oder, zweite Möglichkeit: alte Gewissheiten über Bord werfen und neu denken. Auf die in diesen Tagen viel zitierte Schuldenbremse angewendet, ist also zu klären: Hilft diese im Jahr 2009 mit breiter gesetzgeberischer Mehrheit ins Grundgesetz gekommene Regel der Bundesrepublik in ihrer größten Energie- und Wirtschaftskrise oder schadet sie ihr? Soll sie eingehalten oder fallengelassen werden - oder beides?