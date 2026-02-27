Frauke Brosius-Gersdorf ist Professorin für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Sozialrecht, an der Universität Potsdam. Sie schreibt nun alle vier Wochen in der SZ (das nächste Mal aber schon in zwei Wochen).
MeinungDemokratieUnter diesen Schulden werden noch Generationen leiden – so wie unter fehlendem Klimaschutz
Kolumne von Frauke Brosius-Gersdorf
Lesezeit: 3 Min.
Vor fünf Jahren traf das Bundesverfassungsgericht seinen berühmten Beschluss zum Klimaschutz. Daraus lernen heißt: auch finanzielle Lasten gerecht zwischen den Generationen zu verteilen.
