Nicola Sturgeons Abgang in Würde

Ist der Spitzenposten erreicht, wähnen sich viele am Ziel. Dabei steht die große Prüfung noch aus. Die schottische Regierungschefin hat nun gezeigt, wie's geht. Gerade noch rechtzeitig.

Kommentar von Alexander Mühlauer

Es ist nicht leicht, etwas aufzugeben, an dem man hängt. Das ist in der Politik nicht anders als im sogenannten richtigen Leben. Und doch fällt es gerade Spitzenpolitikern schwer, den passenden Zeitpunkt zu erwischen, um in Würde abzutreten. Wie ein selbstbestimmter Rücktritt gelingt, hat nun die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gezeigt. Sie hat erkannt, dass es besser ist, jetzt loszulassen.