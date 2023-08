Kommentar von Robert Roßmann

Es sind Zahlen, die Olaf Scholz alarmieren müssten. In einer Umfrage, die das ZDF extra zum Sommerinterview mit dem Kanzler präsentiert hat, sagen 73 Prozent, dass sich Scholz in wichtigen politischen Fragen eher nicht durchsetze. 72 Prozent sind der Auffassung, dass der Kanzler häufiger als andere Politiker auf Fragen keine konkreten Antworten gebe. Die Bürgerinnen und Bürger haben auch erhebliche Zweifel an der Klima- und der Flüchtlingspolitik der Regierung. Doch der Kanzler reagierte am Sonntag auf all das mal wieder mit stoischer Gelassenheit. Oder mit Ignoranz. Wie man es sehen will.