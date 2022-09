Olaf Scholz und die Frage: Was bringt ein Telefonat mit Putin?

Am Mittwoch hatte er wieder ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Der Bundeskanzler investiert 90 Minuten in ein Gespräch mit Putin, in dem beide aneinander vorbeireden. Es ist trotzdem richtig, dass er dies tut - auch um zu erfahren, wie viel Realität der Kremlchef an sich heranlässt.