Kommentar von Nicolas Richter

Am Donnerstag wird Boris Pistorius beim Bundespräsidenten vorsprechen und, quasi mit Ernennungsurkunde in der Hand, seinen US-Kollegen Lloyd Austin treffen, der in Berlin zu Besuch ist. Der Amerikaner Austin dürfte sich einerseits fragen, wie oft in Berlin seine Ansprechpartner wechseln, immerhin ist er erst zwei Jahre im Amt und hat es nach Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lambrecht nun eben mit Pistorius zu tun. Sollte sich Austin fragen, wer der Neue eigentlich so ist - who is this Pistorius guy? -, sollte man ihm das nachsehen: Viel Zeit für die Vorbereitung hatte er ja nicht.