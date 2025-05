Wer in den vergangenen paar Jahren nicht in der Ferne gelebt hat und sich auch nur ein bisschen für Politik interessiert, dem müssen die Gegensätze zwischen dem neunten und dem bald zehnten Bundeskanzler sicher nicht erklärt werden. Olaf Scholz und Friedrich Merz unterscheiden sich nicht nur in Temperament und Auftreten, sondern auch in ihren politischen Standpunkten und ihrer Biografie deutlich. Auf Scholz, den einstigen Juso und friedensbewegten Zivildienstleistenden, folgt Merz, dessen politische Wurzeln in die Junge Union reichen und der natürlich seinen Wehrdienst absolviert hat. Respekt und Gerechtigkeit bilden das Lebensthema des einen, Leistung und Marktwirtschaft das des anderen. Interessant sind also nicht die Unterschiede. Bemerkenswert ist, wie sehr diese nach einem Perspektivwechsel schrumpfen. Denn im Krisen- und Kriegsjahr 2025 wird Friedrich Merz außenpolitisch genau dort ansetzen müssen, wo Olaf Scholz aufgehört hat.