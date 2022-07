Olaf Scholz' "You'll never walk alone" erinnert in seiner Absolutheit an die Garantie Angela Merkels in der Finanzkrise. Damals ging es vor allem um Psychologie, heute ist die Not ziemlich real.

Kommentar von Nico Fried

"You'll never walk alone", hat der Kanzler am Freitag mit Blick auf steigende Energiepreise gesagt. Keiner wird allein gelassen. Olaf Scholz ist Hamburger, er kennt die Liedzeile vermutlich nicht aus Liverpool, wo sie herkommt, sondern vom FC St. Pauli, wo sie auch gesungen wird. In jedem Fall hat er sie vom Fußball geliehen, so wie sein ganzer Auftritt am Freitag etwas Geliehenes hatte: Olaf Scholz' Versprechen an verunsicherte Bürgerinnen und Bürger erinnerte in seiner Inszenierung und in seiner Absolutheit an die Garantie Angela Merkels in der Finanzkrise 2008, dass die Spareinlagen der Deutschen sicher seien.