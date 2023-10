Der Kanzler blickt in den Abgrund

Olaf Scholz muss im Nahen Osten erkennen, wo sein Einfluss an Grenzen stößt - und wie schnell die Lage außer Kontrolle geraten kann. Immerhin, er geht nach drei klaren Prinzipien vor.

Kommentar von Nicolas Richter

Sogar der äußerlich oft so ungerührte Olaf Scholz dürfte sich noch lange an diese Reise in den Nahen Osten erinnern. Weniger wegen der Luftalarme, sondern weil der Kanzler noch nie aus solcher Nähe beobachtet hat, wie explosiv die Lage ist - und welche Folgen dabei noch drohen, darunter für Deutschland selbst.