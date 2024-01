Fluthilfen in Millionenhöhe konnte Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Verden an der Aller nicht versprechen.

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Hochwassergebiete in Niedersachsen. So eine Reise ist politisch nicht ohne Risiko, wie andere Beispiel zeigen.

Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Der Kanzler hat die Wanderschuhe angezogen und ist ins Flutgebiet gereist. Am Silvestertag hat Olaf Scholz sich einen Überblick verschafft über die Lage in Niedersachsen, und wie immer, wenn ein Spitzenpolitiker Präsenz zeigen will im Angesicht eines Unglücks, so war auch Scholz' Besuch im Krisengebiet ein politischer Risikotrip.